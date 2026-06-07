Un incendio calcina 35 embarcaciones pesqueras en el puerto ecuatoriano de Manta y deja dos heridos graves

Al menos 35 embarcaciones destruidas por un incendio en un puerto de Ecuador - SNGR

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos 25 embarcaciones pesqueras han quedado destruidas y dos personas han resultado heridas de gravedad a causa de un incendio declarado este sábado en el área artesanal del puerto de Manta, uno de los principales enclaves pesqueros de la costa del Pacífico de Ecuador, según han informado este sábado las autoridades del país.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) ha confirmado que el fuego se encuentra ya controlado, aunque los organismos competentes mantienen desplegados equipos sobre el terreno para atender la emergencia, evaluar los daños ocasionados y determinar las causas exactas del incidente.

De acuerdo con la información preliminar facilitada por la institución, el siniestro ha afectado a 35 embarcaciones, entre ellas barcos artesanales y naves de fibra de vidrio de medio porte, materiales especialmente vulnerables a la propagación de las llamas. Además, dos personas han sufrido heridas graves cuya evolución continúa bajo evaluación médica.

La gobernadora de la provincia de Manabí, Aurora Valle, ha descartado que el incendio esté relacionado con un atentado o una acción de grupos criminales. "Descartamos, nosotros en primera instancia, que esto haya sido lo que muchos están queriendo especular y sembrar el terror en la ciudadanía. No es un atentado; vemos por los videos que el incendio se origina en una embarcación", ha explicado en declaraciones recogidas por el diario 'El Universo'.

En la misma línea, la Policía ha señalado que las primeras investigaciones apuntan a un accidente ocurrido durante trabajos de soldadura realizadas en un embarcación atracada en el puerto. Según la institución, el fuego se habría originado en ese barco, propagándose posteriormente al resto de embarcaciones después de que las líneas de anclaje crecieran por efecto de las llamas.

"Como consecuencia del fuego, las líneas de anclaje se desprendieron, provocando que la embarcación se desplazara sin control y facilitara la propagación de las llamas hacia otras embarcaciones contiguas", ha ilustrado la Policía en un comunicado.

Las autoridades han precisado que entre los daños materiales contabilizados hasta el momento figuran 14 barcos y 21 lanchas afectados por el incendio. Los dos heridos permanecen hospitalizados con quemaduras graves y, según la gobernadora, se encontraban a bordo de la embarcación donde presuntamente comenzó el fuego.

La magnitud del siniestro ha obligado a activar una mesa técnica interinsitucional a la que se han sentado la Fiscalía, organismos de gestión de riesgos, autoridades locales y cuerpos de emergencia para coordinar las labores de respuesta y recabar información sobre lo sucedido.

Por su parte, los bomberos continúan desarrollando trabajos operativos en la zona mientras maquinaria pesada es utilizada para retirar escombros y facilitar la remoción de las embarcaciones dañadas.

Paralelamente, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Ambiente han iniciado una evaluación para determinar el posible impacto ambiental derivado del incendio, cuyas pérdidas económicas todavía no han sido cuantificadas oficialmente.

Las autoridades han indicado que las cifras y el alcance de los daños continúan siendo objeto de verificación y actualización conforme avancen las investigaciones.