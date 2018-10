Los incendios en Grecia en imágenes y vídeos

Actualizado 24/07/2018 11:49:01 CET

MADRID, 24 Jul. (EDIZIONES) -

Ya son 50 los muertos y más de un centenar los heridos por los incendios registrados cerca de Atenas

Al menos 50 personas han muerto en los incendios registrados en los alrededores de Atenas, la capital griega, que han llevado a las autoridades a ordenar la evacuación de varias comunidades de la zona, según ha informado el portavoz del Gobierno heleno, Dimitris Tzanakopoulos.

Según informan los diarios 'Kathimerini' y 'To Vima', el balance ha aumentado de 24 a 50 muertos tras el hallazgo de los cadáveres calcinados de 26 personas en una de las zonas incendiadas en el este de Atena.

Estas son algunas imágenes y vídeos de los incendios:

Intense wilfires on the national road Athens - Patras, Greece today, July 23! Near Athens. Video: Giannis Labropoulos / @Cyclone_Rhodes pic.twitter.com/C4fNzGK9r8