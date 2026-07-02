India y Japón acuerdan cooperar la próxima década en IA, defensa, seguridad económica y energía

El primer ministro de India, Narendra Modi, y su homóloga de Japón, Sanae Takaichi. - GOBIERNO DE INDIA

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de India, Narendra Modi, y su homóloga de Japón, Sanae Takaichi, han acordado este jueves un agenda de cooperación para los próximos diez años en Inteligencia Artificial, defensa, seguridad económica y energía, en una cumbre en Nueva Delhi marcada por la inestabilidad geopolítica y la expansión regional de China.

"Aprovechando las fortalezas de cada uno, Japón e India pueden hacerse más fuertes y prósperos juntos. En un contexto internacional turbulento, construir una asociación de este tipo, basada en la complementariedad mutua, se ha vuelto cada vez más importante", ha defendido la líder japonesa en rueda de prensa conjunta recogida por el diario 'The Japan Times'.

En cuestiones regionales, ambos han defendido un Indo-Pacífico "donde se disfruten la libertad y la prosperidad". "Coincidimos en profundizar la relación de cooperación estratégica para lograr este objetivo común", ha dicho Takaichi en una publicación en redes sociales.

En materia de seguridad han acordado fortalecer la colaboración, mientras que en seguridad económica firmarán una declaración conjunta para pasar a "acciones concretas" tanto en el sector público como en el privado.

Respecto a cooperación energética, los líderes de India y Japón han acordado mantener diálogos bilaterales para fortalecer el sistema de reservas de petróleo en India y promover la transición energética de India.

Por su lado, Modi ha tachado a Japón de "socio importante" para India y ha destacado que la agenda establece vínculos económicos con un objetivo "claro" en materia de inversión en la próxima década. "En los próximos diez años, 10 billones de yenes de inversión japonesa en India y duplicar el número de empresas japonesas en India", ha indicado, sobre los objetivos de la agenda.