Ingresado en cuidados intensivos el detenido expresidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El detenido expresidente Ranil Wickremesinghe ha sido trasladado este sábado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Colombo por un deterioro de su estado de salud

Ranil, bajo custodia desde este pasado viernes en el marco de la investigación de la que está siendo objeto por uso indebido de fondos públicos, ha sido ingresado por recomendación del personal médico del Hospital Penitenciario, según ha confirmado el subdirector del Hospital Nacional de Colombo, el doctor Rukshan Bellana, al portal de noticias NewsWire.

El exmandatario, primer presidente ceilandés arrestado en toda la historia del país, estaba la espera de declarar ante las fuerzas de seguridad en relación con una polémica visita a Londres, la capital británica, que tuvo lugar en septiembre de 2023, cuando asistió a la ceremonia de graduación de su mujer, Maithree, en la Universidad de Wolverhampton.

Las investigaciones apuntan a que podría haberse gastado 17 millones de rupias (unos 48.300 euros) en aquel viaje, extraídas de las arcas públicas.