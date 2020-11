Las inundaciones en el sureste de México dejan 27 muertos y 180.000 afectados

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 27 personas han muerto y 180.000 se han visto afectadas por las fuertes inundaciones provocadas por las lluvias registradas en el sureste de México, las peores de los últimos 50 años.

Según ha explicado la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, se han registrado inundaciones en al menos 60.000 viviendas. Si bien las precipitaciones han afectado principalmente a tres estados de la zona, el más golpeado ha sido el de Tabasco.

"Allí tenemos cinco personas fallecidas, 148.000 afectadas y 35.982 viviendas inundadas", ha dicho antes de matizar que en Chiapas, por otra parte, hay 22 muertos, 16.000 afectados y 19.000 casas inundadas.

En Veracruz, donde no hay víctimas mortales por el momento, se han registrado 20.000 damnificados y unos 5.000 inmuebles inundados.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, visitó el domingo la zona, concretamente el municipio de Centro, donde acudió por sorpresa a la plaza de Armas. Desde allí prometió que se seguirá atendiendo a los damnificados y ha pedido a sus paisanos que no se dejen llevar por rumores ni desinformación.

"Tengan confianza. Yo nunca les voy a mentir. Acuérdense de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo", ha afirmado.