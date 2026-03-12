Irán acusa al Consejo de Seguridad de la ONU de exceder su mandato tras una resolución "absolutamente ilegal"

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha acusado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de haber actuado 'ultra vires' o excedido su mandato tras aprobar una resolución "absolutamente ilegal" que condena los ataques de Teherán contra siete países del Golfo. "Nada puede anular el derecho inherente de una nación a la legítima defensa", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei.

"Esta resolución distorsiona los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Demuestra el profundo deterioro del sistema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como resultado de la instrumentalización del organismo por parte de Estados Unidos para sus intereses ilícitos y caprichos malignos", ha agregado en redes sociales.

Baqaei ha indicado que en vez de condenar "inequívoca y enérgicamente" la "agresión" por parte de Estados Unidos e Israel, el organismo optó por "condenar" las acciones de Teherán. "Los patrocinadores de la medida ignoraron deliberadamente el hecho evidente de que Irán se defiende de una agresión no provocada por parte de dos regímenes abusivos, uno de los cuales es miembro permanente del mismo Consejo", ha argüido.

En este sentido, ha precisado que Irán "no tiene intención de violar la soberanía ni la integridad territorial de sus vecinos", mientras que también "ha ejercido la máxima moderación". "Esta agresión continua contra Irán no podría llevarse a cabo sin el uso de bases y activos militares estadounidenses estacionados en los territorios de los países del Golfo Pérsico", ha señalado.

"Nuestras Fuerzas Armadas siguen plenamente comprometidas con el Derecho Humanitario, seleccionando sus objetivos con el máximo cuidado y precaución y atacando únicamente aquellas bases, instalaciones y activos militares utilizados por los agresores para llevar a cabo su guerra ilegal", ha agregado.

El representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, ya manifestó en la víspera tras la votación que el texto "supone un grave revés para la credibilidad del Consejo y deja una mancha imborrable en su historial".

"Esta resolución es una injusticia manifiesta contra mi país, la principal víctima de un claro acto de agresión. Distorsiona la realidad sobre el terreno e ignora deliberadamente las causas profundas de la crisis actual", ha declarado antes de acusar a Estados Unidos y a Israel de querer "invertir el papel de víctimas y agresores".

El texto, --aprobado por 13 votos a favor y dos abstenciones, las de China y Rusia-- exige el "cese inmediato de todos los ataques de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, mientras que determina que "tales actos" constituyen "una violación del Derecho Internacional", así como una "amenaza para la paz y la seguridad internacionales".