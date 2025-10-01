Irán adelanta que aprobará el domingo un "plan exhaustivo" frente a la reactivación de sanciones de la ONU

Teherán subraya que esta postura "garantiza que se impone la mínima presión posible sobre la vida diaria de la gente"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha adelantado este miércoles que el domingo aprobará un "plan exhaustivo" para responder a la decisión de reactivar las sanciones suspendidas a raíz del acuerdo nuclear de 2015, impulsada por Estados Unidos y el E3 --Francia, Reino Unido y Alemania--, a pesar de las críticas de Teherán y su reciente acuerdo de cooperación con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA).

"El Gobierno sopesó hace tiempo todos los escenarios posibles y preparó un plan que se espera que sea aprobado el domingo"; ha dicho la portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemé Mohajerani, quien ha señalado que el mismo supondrá una reconfiguración de la acción administrativa, sin más detalles al respecto.

Así, ha subrayado que "esta postura garantiza que se impone la mínima presión posible sobre la vida diaria de la gente" a raíz de la reactivación de las citadas sanciones a través del mecanismo 'snapback', tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Las autoridades iraníes han sostenido que los esfuerzos para reactivar las sanciones de Naciones Unidas suspendidas a raíz del acuerdo de 2015 --dañado por la decisión de Estados Unidos de retirarse unilateralmente del mismo en 2018-- son "nulos" y ha insistido en que "no pueden alterar la realidad legal", una postura respaldada por países como Rusia o China, que han dicho que el recurso al 'snapback' amenaza con elevar las tensiones sobre el programa nuclear de Irán.

El mecanismo conocido como 'snapback' está en vigor desde este 28 de septiembre tras ser aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en medio de las tensiones y las advertencias de Teherán sobre la posible suspensión del acuerdo alcanzado en septiembre con el OIEA para reiniciar la cooperación, suspendida tras la ofensiva militar lanzada en junio por Israel contra el país centroasiático, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares.