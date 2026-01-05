Irán advierte de que "no habrá indulgencia" para los implicados en "disturbios" durante las protestas

El jefe de la Policía de Irán, Ahmad Reza Radan, durante una rueda de prensa en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han advertido este lunes de que "no habrá indulgencia" para los implicados en "disturbios" en el marco de las manifestaciones de los últimos días por la crisis económica en el país centroasiático, que se habrían saldado con al menos 15 muertos, según varias organizaciones no gubernamentales.

"Los responsables de disturbios deben saber que (...) no habrá indulgencia ni apaciguamiento, dado que los principales enemigos de nuestro pueblo, el régimen sionista --en referencia a Israel-- y el de Estados Unidos han apoyado de forma oficial y abierta los disturbios en nuestro país", ha dicho el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohsein Ejei.

Así, ha destacado que "ningún implicado en disturbios puede afirmar que fue engañado", al tiempo que ha asegurado que las autoridades "escuchan las palabras de los manifestantes y los críticos, que a veces tienen preocupaciones fundadas y correctas sobre la calidad de vida y el bienestar social y económico".

"Sin embargo, actuaremos de forma decisiva y el línea con la ley contra los elementos que quieren explotar este espacio, crear el caos y alterar la seguridad del país y de la población. No permaneceremos en silencia ante los que participan en disturbios y causan problemas", ha destacado Ejei, según ha recogido el portal iraní de noticias Mizan Online, vinculado al aparato judicial de Irán.

Por ello, ha ordenado a la Fiscalía que "actúe en línea con la ley y con determinación contra los elementos que participan en disturbios y los que dan equipamiento e instalaciones a estas personas". "No hay espacio para ninguna clemencia para los responsables de disturbios y aquellos que quieran participar en estos disturbios", ha reiterado.

Horas antes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, había acusado a Israel de intentar "causar división" en el país centroasiático y sostuvo que tanto Israel como "funcionarios radicales" de Estados Unidos están "incitando a la violencia, el terrorismo y el asesinato".

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.