Gaza | Directo: última hora sobre la situación tras la tregua y el desarrollo del acuerdo entre Israel y Hamás

Palestinians inspect the site of an Israeli strike on a car in Gaza City. - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 16 (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado este domingo la muerte de Raad Saad, jefe de la división de operaciones de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, un día después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciara el ataque aéreo en el que ha matado al 'número dos' de esta milicia.

"Lamentamos la pérdida del gran líder Raad Saad, Abu Muaz, uno de los líderes más destacados de Al Qassam, junto con varios de sus compañeros: Riad al Laban, Abdul Hay Zqout y Yahya al Kayali", ha señalado en un comunicado difundido por el diario 'Filastín', afín al grupo, en el que ha destacado que los cuatro "fallecieron fieles a su compromiso" con el pueblo palestino.

