Irán advierte a los países de la región contra "dar recursos" a compañías de IA o datos que "apoyan invasiones"

El presidente del Parlamento y jefe de la delegación negociadora de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, durante una reunión en Teherán el 11 de octubre de 2026 (archivo) - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento y jefe de la delegación negociadora de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha advertido a los países y empresas de la región contra "dar recursos" a compañías dedicadas a la Inteligencia Artificial o la recopilación de datos que "apoyan invasiones o el asesinato de niños".

"A los gobiernos, fondos y empresas de la región: se les insta encarecidamente a no destinar recursos a ninguna compañía de Inteligencia Artificial o de datos que facilite invasiones o el asesinato de niños", ha dicho Qalibaf en un mensaje publicado a través de redes sociales.

"Nada de financiación, capital, tierras ni energía. Si les brindan apoyo, se enfrentarán a nuestras medidas coercitivas", ha manifestado el jefe de la delegación iraní, que ha desvelado además la futura creación de una Autoridad de Datos del Golfo Pérsico, sin más detalles sobre sus implicaciones.

Las palabras de Qalibaf menos de una semana después de que el jefe del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezaei, alertara de que Teherán podría lanzar ataques contra cables submarinos, centros de datos e infraestructura de Inteligencia Artificial en Oriente Próximo en caso de que Estados Unidos e Israel relancen su ofensiva contra el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió de nuevo la semana pasada la puerta a reactivar la ofensiva a gran escala contra Irán, incluido el posible uso de la bomba GBU-43/B --conocida coloquialmente como MOAB, 'la madre de todas las bombas'--, y señalara que la guerra "va a terminar muy pronto, de una forma u otra".

Este cruce de declaraciones llega en medio de la falta de avances durante los últimos meses en las conversaciones para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, abierto después de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, así como restringiendo la navegación en el estrecho de Ormuz.