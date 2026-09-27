Irán advierte de que podría usar "nuevas tecnologías militares" en caso de nuevo conflicto con EEUU e Israel

Archivo - Imagen de archivo de misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. - -/IRGC via Sepahnews via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas iraníes han advertido de que podrían utilizar "nuevas tecnologías militares" en caso de que Estados Unidos o Israel reabran el conflicto en Oriente Próximo, en medio del estancamiento de las conversaciones mediadas por Pakistán para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre la guerra abierta tras la ofensiva lanzada en febrero por ambos países contra Irán.

"Esta vez responderemos a una posible agresión enemiga con nuevas tecnologías militares", ha dicho el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Abolfazl Shekarchi, quien ha señalado que "las poderosas Fuerzas Armadas iraníes son ahora mucho más fuertes" que durante las ofensivas de Israel y Estados Unidos en junio de 2025 y febrero de 2026-

Así, ha resaltado que "los misiles y drones son más avanzados y poderosos" y ha asegurado que Teherán tiene "sorpresas para el enemigo", tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "La voluntad de la República Islámica de Irán destruirá a los enemigos", ha subrayado.

Shekarchi ha hecho además hincapié en que Irán "no ignorará a los responsables del asesinato del imam (en referencia al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en un bombardeo en los primeros compases de la ofensiva) y de la oprimida nación iraní, incluso después de la guerra". "Tendrán que rendir cuentas por sus acciones", ha argumentado.

En este sentido, ha reiterado que "Irán, como potencia global, no permitirá que Estados Unidos vuelva a su posición en el nuevo orden mundial" y ha agregado que "los estadounidenses no tienen más opción que abandonar Oriente Próximo. "Cuanto antes lo hagan, menos daños sufrirán", ha remarcado, antes de recalcar que no podrán "interferir" en el estrecho de Ormuz sin "recibir una bofetada".

Por su parte, el portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, ha alertado de que Estados Unidos "podría recurrir a una agresión militar" debido a que "la situación regional no es para nada buena" para Washington. "El Ejército de la República Islámica de Irán está totalmente preparado para combatir al enemigo", ha advertido.

"Si hay una nueva agresión militar, sufrirán más daños", ha indicado Akraminia, quien ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "cometió un error de cálculo" al lanzar su ofensiva junto a Israel, antes de afirmar que el inquilino de la Casa Blanca "pensó que con los bombardeos contra Hamás y Hezbolá, así como la caída de (el régimen de Bashar al Assad en) Siria, la situación era adecuada para invadir territorio iraní".

"El Ejército y la Guardia Revolucionaria detuvieron su máquina de guerra", ha ensalzado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "Estados Unidos y el régimen sionista -en referencia a Israel-- fracasaron a la hora de lograr sus objetivos declarados y sus objetivos ocultos en la guerra con Irán", ha destacado, según ha recogido IRIB.

LA GUERRA "NO HA TERMINADO"

En esta línea, el jefe del Ejército de Irán, Amir Hatami, ha remarcado que Estados Unidos "debe estar preparado para recibir duros golpes" en caso de que estalle un nuevo conflicto, antes de incidir en que "la guerra impuesta está en una etapa decisiva, dado que aún no ha terminado". "Hemos ganado, pero debemos preservar la victoria", ha argüido.

Hatami ha insistido además en que Irán debe contar con la misma seguridad que el resto de países y ha reiterado que "si la región ha de ser insegura, lo será para todos". "Si Irán no puede comerciar y no puede vivir, nadie puede comerciar ni puede vivir", ha explicado, al tiempo que ha reseñado que Teherán mantendrá el control del estrecho de Ormuz y no permitirá que "sea usado por los enemigos del país".

Las declaraciones desde Teherán llegan después de que Trump rechazara la "inaceptable" propuesta presentada por Irán para reactivar las conversaciones de paz, incluida la reapertura del estrecho de Ormuz en el plazo de siete días una vez que Washington aceptara las condiciones planteadas por Teherán a tal fin.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, asegurado que está al tanto de la postura negativa expresada por el presidente estadounidense respecto a la propuesta, aunque ha puntualizado que Teherán se mantiene "a la espera" de recibir una "postura definitiva" a través de los mediadores.

El proceso de diálogo, mediado por Pakistán, llevó en abril a un acuerdo de alto el fuego y en junio a la firma de un memorando de entendimiento, si bien los contactos se han estancado desde entonces y ambos países han intercambiado ataques en varias ocasiones, a pesar de los esfuerzos internacionales para lograr que ambos alcancen un acuerdo definitivo de paz.