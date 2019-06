Irán advierte a Trump de que la idea de una guerra corta es "una ilusión"

Publicado 27/06/2019 18:41:02 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, ha advertido este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que está equivocado si piensa que una guerra entre ambos países sería corta, algo que ha descrito como una "ilusión".

"Las ideas equivocadas ponen en peligro la paz, Trump: las sanciones no son una alternativa a la guerra, son la guerra. Obliterar es un genocidio, un crimen de guerra. Una guerra corta con Irán es una ilusión", ha dicho.

Asimismo, ha resaltado a través de su cuenta en la red social Twitter que "aquel que empiece la guerra no será el que le ponga fin" y que "las negociaciones y las amenazas son mutuamente excluyentes".

Las palabras de Zarif han llegado un día después de que Trump asegurara que una hipotética guerra con Irán "no duraría mucho", aunque insistió en que aspira a no tener que llegar al extremo de la confrontación militar contra la República Islámica, en medio del aumento de las tensiones.

"Espero que no, pero estamos en una posición muy fuerte si algo ocurriese", declaró Trump, en una entrevista con Fox News en la que sugirió que, en cualquier caso, no sería un despliegue militar terrestre sino ataques selectivos. "Sólo digo que, si algo pasase, no duraría mucho", zanjó.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han incrementado en el último año a raíz de la retirada de Washington del acuerdo nuclear firmado en 2015 y la reimposición de sanciones sobre Teherán.

Ante esta situación, Irán anunció en mayo que dejaría de cumplir algunos de sus compromisos y dio de plazo 60 días para reanudar el refinamiento de uranio a un nivel más alto si el resto de firmantes del acuerdo no son capaces de garantizar los intereses de Teherán.

Este mismo mes, las autoridades estadounidenses acusaron a Irán de estar detrás del ataque contra dos petroleros en el golfo de Omán, lo que ha sido rechazado por Teherán.

Las tensiones entre Washington y Teherán llegaron la semana pasada a un nuevo nivel, después de que las fuerzas iraníes derribasen el 20 de junio un dron norteamericano sobre el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense dijo en Twitter que estaba dispuesto a atacar a Irán como represalia, pero decidió dar marcha atrás en el último momento porque la respuesta no habría sido "proporcionada", dado que se habría saldado con 150 muertos.