Irán amenaza con "teñir con sangre de los invasores" el Golfo si atacan islas en Ormuz

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha avisado este jueves de que Teherán "abandonará toda moderación" y "teñirá con sangre de los invasores" el golfo Pérsico si se producen ataques contra islas de soberanía iraní en el estrecho de Ormuz, escenario al que se ha trasladado la guerra tras los ataques contra buques petroleros y mercantes que transitan la zona.

"Cualquier agresión contra el territorio de las islas iraníes acabará con toda moderación. Abandonaremos toda moderación y haremos que el golfo Pérsico se tiña con la sangre de los invasores", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

El político conservador iraní, militar retirado que fue alcalde de Teherán, entre 2005 y 2017, ha apuntado en concreto a las fuerzas norteamericanas, asegurando que "la sangre de los soldados estadounidenses es responsabilidad personal de Trump".

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este jueves un ataque contra un "buque estadounidense" en el golfo Pérsico, en el marco de sus acciones contra embarcaciones en el área y el estrecho de Ormuz en pleno conflicto en Oriente Próximo.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta ahora más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por Teherán. Entre los fallecidos se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como otros ministros y altos cargos del Ejército del país.