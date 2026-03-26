Irán aplaude la extensa oleada de ataques lanzados por Hezbolá "en una sola noche" desde Líbano

Archivo - El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha aplaudido este jueves que el partido-milicia chií Hezbolá haya lanzado hasta 87 ataques "en una sola noche" en territorio libanés contra objetivos del Ejército israelí en el marco de la ofensiva iniciada por Israel el pasado 2 de marzo.

"Antes del estallido de la guerra, dije en una entrevista que Hezbolá estaba más vivo que nunca; hoy, las operaciones relámpago y los continuos ataques de alta calidad que han infligido grandes pérdidas al equipo y las fuerzas del enemigo sionista (lo demuestran)", ha expresado en un mensaje difundido en redes sociales.

Qalibaf ha afirmado así que "Hezbolá es el orgullo del islam". "Sepan que les espera un sinfín de sorpresas, así que estén atentos", ha aseverado, sin dar más detalles al respecto.

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 1.100 los muertos a causa de la oleada de bombardeos y operaciones terrestres lanzadas por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

IRÁN DENUNCIA EL "DOBLE RASERO" DE EEUU

Por otro lado, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha afirmado que "Estados Unidos respaldó el bloqueo israelí" de la Franja de Gaza, "recortando la ayuda" con el pretexto de la seguridad, si bien "condena a Irán por defenderse en el estrecho de Ormuz".

"Doble rasero: los crímenes de Israel son aceptables, mientras que la defensa de Irán contra los agresores es condenada. El Derecho Internacional no es un instrumento de conveniencia", ha precisado el titular de la cartera en un mensaje difundido en redes sociales.

Irán ha confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.