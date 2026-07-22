Irán critica la "obsesión" de EEUU con el monte Pickaxe tras la amenaza de Trump de bombardear el lugar

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán en junio de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha denunciado este miércoles que "los ataques y amenazas" de Estados Unidos contra instalaciones nucleares del país y ha criticado la "obsesión" de Washington con el monte Kolang --también conocido como Pickaxe--, donde según Teherán "no hay actividades nucleares" a pesar de las sospechas expresadas por Estados Unidos e Israel.

"La obsesión de Washington con el monte Kolang, donde no se lleva a cabo ninguna actividad nuclear, no es más que un pretexto inventado para la agresión, la destrucción y el sabotaje", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado en redes sociales.

"Irán ha declarado íntegramente sus actividades nucleares ante el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), en cumplimiento de sus obligaciones en materia de salvaguardias", ha dicho, antes de preguntarse "dónde está" el director del organismo, Rafael Grossi, para hacer frente a las acciones de Estados Unidos.

Así, ha insistido en que "los repetidos ataques y amenazas de Estados Unidos contra las pacíficas instalaciones nucleares de Irán no son solo una flagrante violación de los principios esenciales de la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA (...), sino que revelan la profunda enemista de Estados Unidos hacia el progreso científico y el desarrollo tecnológico de Irán".

El portavoz de la diplomacia iraní ha asegurado que, pese a todo, "el pueblo iraní se mantiene firme y unido, dispuesto a hacer frente con toda su fuerza cualquier acto de hostilidad estadounidense o violación de la soberanía y la seguridad nacional de su país".

Las palabras de Baqaei han llegado horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantara que "es muy probable" que las fuerzas estadounidenses ataquen el monte Pickaxe "muy pronto". "No hay nada que puedan hacer al respecto", dijo durante un encuentro en la Casa Blanca con el presidente de Líbano, Joseph Aoun.

El inquilino de la Casa Blanca resaltó que Irán "podría" haber trasladado centrifugadoras nucleares al lugar, si bien manifestó que "no es algo que esté documentado" y agregó que, en caso de ser así, "tampoco significa nada, salvo que tengan el material nuclear", algo que cree que Teherán no tiene en esta montaña.

Según las informaciones publicadas el lunes por el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', las autoridades de Israel habrían entregado a Washington información de Inteligencia que apuntaría a que Irán ha trasladado a este monte miles de centrifugadoras ante la ofensiva de ambos países, lanzada el 28 de febrero.

La montaña se encuentra en el centro del país, a un kilómetro de las instalaciones nuclares de Natanz --bombardeada previamente por Israel y Estados Unidos--. Las instalaciones subterráneas fueron declaradas en 2020 por Irán al OIEA, al que trasladaron que serían usadas para ensamblar centrifugadoras.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento firmado en junio, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego pactado en abril y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.