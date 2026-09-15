Irán denuncia la desaparición de varios pescadores tras un ataque de EEUU contra embarcaciones en el golfo Pérsico

Archivo - El portaaviones de la clase Nimitz USS George H.W. Bush navega por el océano Índico, en la zona de responsabilidad del Mando Central (CENTCOM) del Ejército de Estados Unidos, en el marco del cierre perimetral norteamericano del estrecho de Ormuz - CENTCOM EN X - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han denunciado la desaparición de varios pescadores tras un ataque del Ejército de Estados Unidos contra embarcaciones frente a las costas de la provincia de Hormozgán, en el golfo Pérsico.

El vicegobernador de la provincia, Ahmad Nafisi, ha indicado que el ataque, perpetrado el lunes, alcanzó a "dos embarcaciones de pesca" cerca del puerto de Kergan. "Fueron atacada por un dron del enemigo criminal", ha señalado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Tras el ataque, varios pescadores que se encontraban a bordo de las dos embarcaciones desaparecieron. Ha sido puesta en marcha una operación de búsqueda y rescate para localizarlos", ha afirmado, sin que el Ejército estadounidense se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.