Irán dice que no ha perdido "ningún dron" y que EEUU podría haber derribado por error uno estadounidense

Actualizado 19/07/2019 18:15:10 CET

Mohamad Yavad Zarif, ministro de Asuntos Exteriores iraní - REUTERS / FELINE LIM - Archivo

La Guardia Revolucionaria publica las imágenes tomadas por el dron durante su operación

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, ha asegurado que la República Islámica no ha perdido ninguno de los drones que tiene en servicio, al tiempo que ha sugerido que la aeronave que el presidente estadounidense, Donald Trump, dice que ha sido derribada en el estrecho de Ormuz podría ser un avión sin piloto norteamericano.

"No hemos perdido ningún dron en el estrecho de Ormuz ni en ningún otro lugar", ha asegurado el viceministro de Exteriores iraní, en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. "Estoy preocupado porque (el portaaeronaves estadounidense) 'USS Boxer' puede haber derribado su propio vehículo aéreo no tripulado por error", ha señalado.

Araqchi ha respondido así a la declaración del mandatario norteamericano, que el jueves aseguró que Estados Unidos había "destruido" un dron iraní cuando se aproximó a unos 900 metros del 'USS Boxer' en el estrecho de Ormuz.

Trump afirmó que el derribo fue una "acción defensiva" que llegó porque los iraníes no atendieron las órdenes para que la aeronave se retirara de la zona.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria ha publicado durante la jornada las imágenes grabadas por el dron durante su operación "para que la opinión pública mundial sepa que la afirmación es infundada y una mentira absoluta".

La grabación publicada por el organismo, recogida por la cadena de televisión iraní Press TV, muestra las tomas efectuadas por el dron del 'USS Boxer' y otros barcos que se encuentran en la zona.

?? DO NOT MISS ??#IRGC releases video showing its #drone -the #US alleges to have downed-safely returning to its base after monitoring #USSBoxer before and after the vessel sailed through the Strait of #Hormuz.

PARTS 1-2-3#Iran #IranianDrone #StraitOfHormuz #PerisanGulf pic.twitter.com/5by5nqoK3g