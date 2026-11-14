Irán informa de dos petroleros más incendiados en Ormuz tras la detonación de minas

Archivo - Mapa que señala el estrecho de Ormuz - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado de que dos petroleros más han sufrido incendios este sábado en el estrecho de Ormuz tras desactivar sus sistemas de localización e intentar transitar por esta estratégica vía comercial sin seguir las indicaciones de las autoridades iraníes.

"Hace una hora dos petroleros ilegales que intentaban cruzar en secreto y sin autorización el estrecho de Ormuz con sus sistemas de navegación e identificación automática desactivados han explosionado y se han incendiado tras impactar con minas navales", ha destacado la Guardia Revolucionaria en un comunicado publicado en la noche del sábado.

Tras estas explosiones, dos petroleros más han intentado cruzar "en secreto" por Ormuz, por lo que "recibieron advertencias del Centro de Control del Tráfico Naval" de la Guardia Revolucionaria y finalmente "regresaron a aguas del golfo Pérsico".

Este mismo sábado por la mañana Irán informó de que un buque petrolero se ha incendiado y ha quedado detenido tras colisionar con una mina naval en el este del estrecho de Ormuz.

Irán ha limitado el paso por el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes sobre su territorio, lo que ha generado un alza de los precios del petróleo en todo el mundo por tratarse de una ruta de exportación clave para el crudo de la región de Oriente Próximo.