Irán lanza proyectiles sobre territorio israelí

Archivo - Refugio antiaéreo en Israel (archivo) - Europa Press/Contacto/Israel Hadari - Archivo

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado del lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia territorio del Estado de Israel en aparente represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre los barrios del sur de Beirut, la capital libanesa.

"Las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- han identificado el lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están activados para interceptar la amenaza", ha informado el Ejército en un comunicado.

El Mando del Frente Interior del Ejército israelí ha emitido alertas que han llegado a los teléfonos móviles de las personas que estén en las zonas afectadas, explica el comunicado militar.

"Se ha pedido responsabilidad a la población y actuar conforme a las instrucciones. Salvan vidas. Debes entrar en las zonas de protección tras recibir el aviso y quedarte allí hasta nueva orden", advierte el mensaje.

Solo se puede salir de estas zonas "tras recibir instrucciones explícitas" en ese sentido. "Debes seguir actuando conforme a las instrucciones del Mando del Frente Interior", concluye.