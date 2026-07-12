Irán promete que conservará "por la fuerza" el control de Ormuz entre nuevos bombardeos a Qatar, Omán y Bahréin

Archivo - Barcos aguardan el paso por el estrecho de Ormuz frente a la costa omaní de Jasab (imagen de archivo) - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva ola de bombardeos regionales lanzada en las últimas horas por el Ejército y la Guardia Revolucionaria de Irán ha dejado al menos tres heridos en Qatar y alarmas en Omán y Bahréin, entre avisos de las autoridades de la república islámica sobre el estatus de Ormuz, que vuelve a estar completamente cerrado desde este pasado sábado.

"Hemos tomado el control del estrecho por la fuerza, y por la fuerza lo preservaremos", ha avisado en redes sociales el portavoz dela Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, horas después de que el negociador jefe iraní y presidente del Legislativo, Mohamed Baqer Qalifab, avisara a Estados Unidos de que la era de los pactos unilaterales "se ha terminado", en referencia a las enormes discrepancias de interpetación sobre el memorándum de entendimiento que regulaba hasta ahora el delicado alto el fuego.

Las alarmas en Bahréin han sonado hasta tres veces esta mañana mientras el Ministerio del Interior del reino ha llamado a la calma y pedido a la población que se dirija al lugar seguro más cercano. Mientras, fuentes de seguridad omaníes han informado a la agencia de noticias oficial ONA de "varios ataques con drones contra objetivos en la gobernación de Musandam", un enclave montañoso de Omán que se adentra en el estrecho de Ormuz y limita con Emiratos Árabes Unidos.

Los incidentes más graves han ocurrido en Qatar, cuyo Ministerio del Interior ha denunciado que al menos tres personas han resultado heridas, entre ellas un menor "a causa de la caída de metralla durante las operaciones de intercepción". Los heridos "están recibiendo la atención médica necesaria", añade el Ministerio, de momento sin más detalles.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) había anunciado a primera hora este domingo ataques contra Irán tras el ataque de la Guardia Revolucionaria contra un buque comercial que habría ignorado sus instrucciones, lo que ha provocado, según Teherán, el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".

De esta manera, Washington ha informado de que, durante la tercera ronda de ataques contra Irán durante esta semana, ha atacado aproximadamente 140 objetivos militares iraníes entre los que se encontraban "emplazamientos iraníes de misiles y drones, capacidades navales, depósitos de municiones, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera".