Guerra en Irán, en directo: última hora del alto el fuego con Estados Unidos

Europa Press Internacional
Actualizado: jueves, 9 julio 2026 8:01
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MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado por acabado el alto el fuego y el memorando de entendimiento con Irán, a cuyos dirigentes ha calificado de "escoria" y "gente enferma", en un exabrupto lanzado este miércoles ante la prensa tras los bombardeos estadounidenses contra el país de Oriente Próximo.

"En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían", ha afirmado en una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán:

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