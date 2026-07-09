Guerra en Irán, en directo: última hora del alto el fuego con Estados Unidos

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado por acabado el alto el fuego y el memorando de entendimiento con Irán, a cuyos dirigentes ha calificado de "escoria" y "gente enferma", en un exabrupto lanzado este miércoles ante la prensa tras los bombardeos estadounidenses contra el país de Oriente Próximo.

"En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían", ha afirmado en una rueda de prensa durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.

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