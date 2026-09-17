Irán rechaza acusaciones de Suecia sobre amenazas a intereses israelíes y expulsa a un diplomático sueco

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Irán. - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han rechazado este jueves las "infundadas" acusaciones de Suecia sobre una supuesta amenaza de Teherán a intereses israelíes y judíos en el país europeo y han anunciado la expulsión de un diplomático sueco como medida de reciprocidad a este paso por parte de Estocolmo apenas un día antes.

El Ministerio de Exteriores iraní ha afirmado que el paso de Suecia es "injustificado" y "violatorio del Derecho Internacional", argumentando que Estocolmo no ha presentado "razones válidas" para la expulsión del diplomático iraní tras verter acusaciones sobre "interferencia iraní en los asuntos de seguridad del país".

"Rechazamos las acusaciones contra Irán y consideramos completamente injustificadas las acciones del Gobierno de Suecia para evitar que un diplomático iraní continúe su trabajo", ha dicho, antes de reseñar que el paso "es sin duda alguna resultado de la influencia del régimen sionista y un intento de afectar las actividades de la Embajada de Irán en Estocolmo".

Por ello, la cartera ha hecho hincapié en que "adoptará las medidas necesarias para proteger sus derechos e intereses nacionales", en línea con las cuales ha convocado al embajador de Suecia en Teherán para comunicarle una "firme protesta" y notificarle la expulsión de un diplomático sueco como medida de reciprocidad, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

En este sentido, ha remarcado que Irán ha protestado ante el embajador sueco por las "políticas destructivas" de Estocolmo, "especialmente la retórica vulgar contra Irán y la acogida a elementos terroristas antiiraníes", al tiempo que ha reseñado que hay "claros motivos" para la expulsión de un diplomático actualmente presente en el país.

El paso de Teherán llega un día después de que el Ministerio de Exteriores sueco convocara al embajador iraní en el país, Hoyatolá Faqani, para comunicarle que "un funcionario de la Embajada de Irán en Suecia tiene que abandonar el país por participar en actividades incompatibles con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".

Tras ello, el ministro de Justicia sueco, Gunnar Strommer, resaltó que Irán ha llevado a cabo "actividades que amenazan la seguridad" en el país, concretamente contra intereses judíos e israelíes, según el diario sueco 'Aftonbladet'. "Esto se ha hecho, entre otras cosas, usando a bandas criminales", zanjó.