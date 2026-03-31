Irán señala a Arabia Saudí que es "hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses" de su territorio

Archivo - Un avión centinela E-3 de EEUU durante un proceso de repostaje sobre Emiratos Árabes Unidos - Europa Press/Contacto/Tech. Sgt. Katie Justen

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha apelado a Arabia Saudí como "nación hermana" en un mensaje a última hora de este lunes en el que ha señalado a Riad que es "hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses", alegando que ni "respetan" a ninguno de los dos países "ni pueden brindar seguridad alguna".

"Hora de expulsar a las fuerzas estadounidenses", reza la publicación en redes sociales en cuestión en la que el jefe de la diplomacia de Teherán asegura que Washington "no respeta a los árabes ni a los iraníes", y que tampoco "puede brindar seguridad alguna" en la región.

Para reforzar este argumento, el mensaje está acompañado de una fotografía del avión centinela E-3 --conocido como AWACS, valorado en unos 250 millones de euros y uno de los aviones de vigilancia por excelencia del Ejército de Estados Unidos-- siniestrado en la base militar saudí Príncipe Salmán tras el reivindicado derribo por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

"Basta con ver lo que hicimos con su comando aéreo", ha subrayado Araqchi, que ha mantenido que las operaciones militares de las fuerzas iraníes en Oriente Próximo "van dirigidas contra agresores enemigos", no contra Arabia Saudí, país al que "Irán respeta (...) y considera una nación hermana".

El titular de Exteriores ha destacado así la destrucción de la aeronave anunciada en la víspera por la Guardia Revolucionaria, un incidente sin precedentes desde que la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra Irán hiciese estallar la guerra en la región donde, en las últimas semanas, aliados de Washington como Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Bahréin están sufriendo represalias de Irán en forma de lanzamiento de proyectiles contra bases e intereses norteamericanos en sus respectivos territorios.