Irán subraya que los estudiantes deben respetar "las líneas rojas" tras las últimas manifestaciones

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha subrayado este martes que los estudiantes del país tienen derecho a manifestarse y ha matizado que "deben entender cuáles son las líneas rojas", después del inicio durante el fin de semana de una serie de movilizaciones en varios campus universitarios, sobre las que las autoridades no se habían pronunciado oficialmente hasta ahora.

"Los estudiantes tienen heridas en el corazón y han visto escenas que pueden enfadarles, lo que es comprensible", ha dicho la portavoz del Gobierno de Irán, Fatemé Mohajerani, quien ha afirmado que "los asuntos sagrados y la bandera son líneas rojas que hay que proteger y de los que no hay que desviarse, incluso en momentos de ira".

"Debemos saber que superaremos la crisis a partir de la racionalidad, la confianza colectiva y la aceptación de los errores", ha manifestado, antes de agregar que "los vendedores de sueños y los extranjeros" son "dos pares de cuchillas que quieren que Irán esté herido y débil", según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Las protestas empezaron el sábado, coincidiendo con el inicio del nuevo semestre universitario, una jornada marcada por movilizaciones a favor y el contra del Gobierno, en las que, en el segundo caso, se corearon eslóganes similares a los de las protestas contra la crisis económica entre diciembre y enero, que se saldaron con miles de muertos.

Las autoridades de Irán anunciaron recientemente la creación de una comisión de investigación sobre las últimas protestas contra la crisis económica, después de cifrar en más de 3.000 los muertos en estos incidentes, una cifra que una ONG con sede en Estados Unidos ha situado en más de 7.000 fallecidos.

El Gobierno iraní ha denunciado en numerosas ocasiones la presencia de "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Israel en las protestas con el objetivo de perpetrar ataques y elevar el número de víctimas para que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera materializar su amenaza de lanzar un ataque contra el país.