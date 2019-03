Irlanda expresa su decepción por el rechazo del Parlamento británico al acuerdo sobre el Brexit y pide paciencia

Publicado 12/03/2019 21:53:38 CET

El ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, ha expresado este martes su decepción por la decisión del Parlamento británico de rechazar el acuerdo sobre el Brexit alcanzado entre Theresa May y la Unión Europea (UE) y ha pedido "paciencia".

"Las predicciones eran suficientemente consistentes durante los últimos días sobre que esto iba a ser una dura derrota", ha dicho. "Ahora tenemos que ser pacientes y mantener la calma para permitir que este proceso en Westminster siga su curso", ha agregado, en declaraciones a la BBC.

Por su parte, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, uno de los últimos apoyos con que contó May en las negociaciones con sus socios europeos, ha lamentado el resultado del voto y avisado de que la solución ahora solo puede venir del lado británico.

En una serie de mensajes difundidos en su perfil de Twitter, Rutte ha subrayado que la Unión Europea se mantiene fiel al acuerdo de salida, lo que incluye la salvaguarda irlandesa, y que si Reino Unido quiere aplazar el Brexit deberá hacerlo usando una justificación "creíble y convincente".

"La UE considerará la petición y decidirá por unanimidad. El buen funcionamiento de las instituciones europeas debe ser garantizado", ha concluido Rutte, en alusión a las elecciones al Parlamento europeo que tendrán lugar del 23 al 26 de mayo y en las que Reino Unido estaría obligado a participar si para entonces sigue siendo Estado miembro.

Los diputados han vuelto a tumbar, por 242 votos a favor y 391 en contra, lo que arroja un saldo de 149 votos, el acuerdo de divorcio negociado por Londres y Bruselas, al que May consiguió añadir a última hora del lunes una declaración vinculante para tranquilizar a Westminster acerca de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda.

May confiaba en que este aclaración legal sobre el llamado 'backstop' fuera suficiente para convencer al Parlamento, que el pasado 15 de enero dijo 'no' al acuerdo del Brexit por 202 votos a favor y 432 en contra, una diferencia de 230 votos que no se daba desde hacía décadas.