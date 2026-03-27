Israel afea el "doble rasero" de la UE y su "intervencionismo" en su proyecto de ley sobre la pena de muerte

Archivo - Una bandera de Israel en una imagen de archivo - Thomas Banneyer/dpa - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores israelí ha criticado este jueves el "doble rasero" de la Unión Europea (UE) y su "intervencionismo" en el proyecto de ley sobre la pena de muerte recientemente aprobado por la Comisión de Seguridad de la Knesset, el Parlamento de Israel, al cual el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) se ha referido como "profundamente preocupante".

"Resulta increíble que la Unión Europea esté interviniendo en el proceso legislativo de un Estado soberano", ha reflexionado la cartera de Exteriores en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha agregado que Israel, como estado soberano, "legisla sus propias leyes".

En esa misma publicación, el órgano ministerial ha considerado que la UE ha mostrado "como siempre" su "doble rasero", al "señalar obsesivamente a Israel", pese a no haber escrito "ni un solo tuit" en lo que respecta a la pena capital en Estados Unidos, Japón, India, Egipto u otros países.

A renglón seguido, las autoridades de ese país de Oriente Próximo han recordado que la legislación nacional "permite la pena capital" y que, en virtud de la nueva ley propuesta, "la discrecionalidad sobre su aplicación seguirá recayendo en los tribunales".

Tras defender que su territorio "se enfrenta a un terrorismo brutal y asesino a una escala sin parangón en ningún otro lugar del mundo", Israel ha añadido que "el terrorismo palestino se ve alimentado por los pagos de la Autoridad Palestina, así como por los secuestros que dan lugar a la reducción de las penas de prisión para los terroristas".

Ha sido esta misma semana cuando la UE ha alertado de que la aprobación de dicho proyecto de ley en pleno representaría un "grave retroceso en esta importante práctica", por lo que ha animado a Israel a que "respete a su posición anterior basada en principios", sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional, así como su "compromiso con los principios democráticos", tal como se especifica, además, en las disposiciones del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

El texto aprobado en primera lectura en comisión enmendaría el Código Penal para introducir la pena de muerte por el asesinato de israelíes por motivos ideológicos o de carácter racista, calificando el delito como "acto de terrorismo". De obtener el visto bueno definitivo en la Knesset, la aplicación sería retroactiva a condenados por los ataques del 7 de octubre de 2023.

Además, la propuesta contempla la pena capital por actos de "terrorismo, racismo u hostilidad hacia el público", definidos de forma vaga.