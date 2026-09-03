Israel afirma que "estará libre de ataduras" en caso de ataque de Irán: "Devolveremos Irán a la Edad de Piedra"

Archivo - El ministro israelí de Defensa, Israel Katz. - MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel, Katz, ha advertido este jueves de que el Ejército israelí "estará libre de ataduras" en caso de ataque de Irán y ha amenazado con devolver al país asiático "a la Edad de Piedra" golpeando "toda la infraestructura militar y civil".

"Un ataque iraní contra Israel liberaría a Israel de todas las ataduras existentes en un ataque contra Irán. Destruiríamos toda la infraestructura militar y civil a nivel nacional de Irán, incluida la infraestructura energética, y haríamos retroceder a Irán a la Edad de Piedra y a la Edad Media", ha subrayado, según un comunicado facilitado por su oficina.

Así, ha resaltado que "el régimen de los ayatolás sabe muy bien por qué no ataca a Israel, después de que Israel les haya preparado para ello ya dos veces, con firmeza, destruyendo su programa nuclear, eliminando a (el antiguo líder supremo, el ayatolá Alí) Jamenei y dañando gravemente sus capacidades estratégicas".

Sin embargo, Katz ha apuntado que "hay señales de que la gran presión económica que pesa sobre ellos y el temor de un levantamiento y la caída del régimen podría llevarlos a adoptar medidas desesperadas". "Israel está bien preparado a nivel defensivo y ofensivo frente a cualquier posibilidad, y las Fuerzas de Defensa de Isael (FDI) están preparadas para llevar a cabo la misión", ha zanjado.

El propio Katz manifestó el miércoles que las Fuerzas Armadas del país "responderán con total contundencia" ante un posible ataque de Irán durante festividades judías, unas palabras que llegan tan solo semanas antes de la celebración del Yom Kippur, la más importante del calendario judío, y tras los últimos intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán.