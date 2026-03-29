Israel asegura que completará los bombardeos sobre las fábricas militares iraníes "en unos días"

Archivo - Tropas israelíes en la frontera con la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han asegurado este sábado que completarán sus bombardeos contra los activos "críticos" de la industria militar iraní "en unos pocos días", en el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos sobre la República Islámica iniciada hace ya un mes.

"Esto significa que destruiremos la mayor parte de la capacidad productiva militar (de Irán), y al régimen le llevará mucho tiempo restablecerla", ha señalado el portavoz militar israelí Effie Defrin en declaraciones recogidas por el periódico 'Times of Israel'.

El Ejército israelí ha atacado "miles" de objetivos militares en Irán desde que lanzó su ofensiva contra el país persa el pasado 28 de febrero, según el portavoz castrense, que ha estimado que "aproximadamente el 90%" de los emplazamientos donde Irán desarrolla sus armas contra Israel han sido golpeados por sus ataques en lo que va de guerra.

La infraestructura energética iraní se ha visto golpeada en las últimas horas por ataques estadounidenses e israelíes. A lo largo del viernes, una planta de agua pesada, una fábrica de óxido de uranio concentrado, dos fábricas de acero y una central nuclear repartidas a lo largo del territorio iraní fueron blanco de estos ataques.

En este contexto, las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.