El embajador palestino considera "crucial" la votación de la Asamblea General y afirma que no va "en contra" de Israel

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, ha denunciado este viernes ante la Asamblea General de Naciones Unidas que el órgano se disponga a ampliar los derechos de Palestina y a abogar por su plena incorporación como Estado miembro, ya que implica un "regalo" para Hamás, "los Hitler de nuestro tiempo".

Erdan se ha retrotraído a la Alemania nazi para recordar el nacimiento de Naciones Unidas y lamentar que, si entonces las "fuerzas del bien" se unieron, ahora la organización se prepara para "promover el establecimiento de un Estado terrorista palestino liderado por el Hitler del siglo XXI".

"Con este giro de guión tan retorcido, el intento por acabar con el mal se está convirtiendo en la bienvenida a un Estado terrorista aquí, en estos pasillos", ha lamentado, en un duro discurso en el que ha cuestionado a los países que, a su juicio, están "ciegos".

"La Autoridad Palestina ni siquiera controla su propio territorio", ha dicho, afirmando que es Hamás quien controla Gaza y se dispone a "arrasar" en caso de que se celebren nuevas elecciones, lo que implicaría por parte de Naciones Unidas asumir "una nueva norma moral" que abriría las puertas incluso a representantes de grupos yihadistas como Estado Islámico o Boko Haram.

"No se preocupen, que se le devolverá. No sólo con la deshonra y la vergüenza, sino con la guerra en el futuro. Enhorabuena", ha dicho un desafiante Erdan, que ha lucido en su solapa el lazo amarillo que simboliza el apoyo a las víctimas de los atentados del 7 de octubre.

El representante de Israel cree que está en juego la Carta de Naciones Unidas y que "este día va a quedar registrado en los anales de la infamia" y ha triturado un papel que simbolizaba este documento antes de abandonar el atril.

Israel's UN Ambassador takes out a mini-shredder at the General Assembly podium to shred pages of a pocket-size UN Charter. pic.twitter.com/g3oYk81Qhi