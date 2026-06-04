Israel se desvincula del ataque contra la FINUL que dejó un muerto y dos 'cascos azules' españoles heridos

Archivo - Vehículos de una patrulla de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) en Borj el Mluk, en el sur de Líbano (archivo) - STR/dpa - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel se ha desvinculado este jueves del ataque perpetrado el miércoles contra una posición de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) cerca de la ciudad libanesa de Marjayún (sur), que dejó un 'casco azul' serbio muerto y dos españoles heridos, y ha afirmado que los proyectiles fueron disparados por el partido-milicia chií Hezbolá, que por ahora no se ha pronunciado sobre el suceso.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron durante la última noche múltiples lanzamientos por parte de Hezbolá desde el área de Al Qatarni que cayeron dentro de un puesto de la fuerza de la FINUL en el área de Dabin", ha dicho en un comunicado, antes de resaltar que "un análisis de la ruta de los lanzamientos indica claramente que fueron realizados por Hezbolá".

Así, ha reseñado que "los lanzamientos (de proyectiles) por parte de Hezbolá ponen en peligro a las fuerzas internacionales y dañan al personal de Naciones Unidas que opera en la región", horas después de que la misión denunciara el incidente, sin atribuir por ahora responsabilidades.

La FINUL recalcó en su comunicado que un 'casco azul' había muerto a primer ahora del día en un hospital de la capital, Beirut, a causa de las heridas sufridas en el ataque. Serbia confirmó posteriormente que se trataba de un nacional, mientras que fuentes del Ministerio de Defensa de España han confirmado a Europa Press que los dos 'cascos azules' heridos son españoles, antes de agregar que se encuentran en estado leve y que su vida no está en peligro.

El suceso tuvo lugar horas antes de que las delegaciones de Líbano e Israel pactaran la implementación un alto el fuego supeditado al cese total de los ataques por parte del grupo libanés y a la evacuación de todos sus miembros del sector al sur del río Litani, tras finalizar este miércoles en Washington una nueva ronda de negociaciones, auspiciada por Estados Unidos, e iniciada en la víspera.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica. Desde entonces, los ataques del Ejército israelí en Líbano han dejado más de 3.500 muertos y 10.600 heridos, con enfrentamentos continuos a pesar del alto el fuego pactado en abril.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando ataques frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos arguyendo que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo chií sobre estas acciones.