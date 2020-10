Israel dice que hay "voces positivas" en Líbano sobre un posible acuerdo de paz

El ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz - Lisa Ferdinando/US Secretary of / DPA - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, ha destacado este martes que hay "voces positivas" en Líbano sobre un posible acuerdo de paz, después de que hayan arrancado las conversaciones indirectas de cara a la delimitación de las fronteras marítimas entre ambos países.

"Escucho voces positivas en Líbano que quizá hablan sobre paz y relaciones con Israel", ha manifestado, antes de agregar que "los ciudadanos de Líbano deben saber que Hezbolá, no es Israel, es su problema, porque si Hezbolá ataca a Israel, Líbano pagará el precio", según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

La primera reunión entre las delegaciones tuvo lugar el 14 de octubre, cuando acordaron volver a reunirse este miércoles, en un proceso en el que Estados Unidos ejerce de mediador. Las reuniones tienen lugar en la sede de Naciones Unidas en la ciudad libanesa de Naqura, cerca de la Línea Azul, que demarca su frontera terrestre.

Sin embargo, Hezbolá y el también chií AMAL expresaron su rechazo a la composición de la delegación libanesa, debido a la presencia de civiles en la misma. El primer ministro en funciones, Hasán Diab, había asegurado previamente que la delegación no contaba con su visto bueno.

Por su parte, el presidente de Líbano, Michel Aoun, destacó que las conversaciones indirectas se centrarán únicamente en asuntos técnicos, mientras que fuentes del Ministerio de Energía israelí señalaron que "no será un proceso similar" al mantenido con Emiratos Árabes Unidos (EAU), país con el que Israel firmó en septiembre un acuerdo para normalizar sus relaciones.

Israel y Líbano están oficialmente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas. La frontera ha sido escenario de tensiones durante los últimos meses, en parte por la ausencia de un acuerdo para su demarcación.

En el caso de la frontera marítima, igualmente ausente de acuerdo entre ambos países, las tensiones han aumentado durante los últimos años a causa del descubrimiento de reservas de gas en el Mediterráneo oriental que tanto Líbano como Israel reclaman como ubicados en sus aguas territoriales.