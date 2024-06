Israel dice que "no es momento" de investigar posibles errores de previsión en los ataques de Hamás

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe de gabinete de Israel, Yossi Fuchs, ha asegurado este viernes que "aún no ha llegado el momento" de iniciar una investigación sobre los errores de previsión cometidos por las autoridades aquel 7 de octubre de 2023 en el que Hamás cometió una serie de ataques que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes.

"Israel se encuentra en medio de una guerra feroz y aún no ha llegado el momento de investigar toda la guerra y lo que la precedió", ha valorado Fuchs en respuesta a la reciente petición del fiscal general, Gali Baharav Miara, de establecer una comisión de investigación lo más pronto posible, informa 'The Times of Israel'.

"La cuestión de establecer una comisión estatal de investigación es competencia exclusiva del Gobierno de Israel", ha subrayado en referencia a la petición de Baharav Miara, quien en la víspera solicitó por carta al primer ministro Benjamin Netanyahu que dejará de bloquear todos los intentos por comenzar con esta tarea.

Netanyahu todavía no ha asumido responsabilidad alguna por los ataques de Hamás del 7 de octubre, si bien son ya algunas las autoridades israelíes que han comenzado tímidamente a exponer cierta culpa por los hechos de aquel día, que acabaron por desencadenar una cruenta respuesta sobre la Franja de Gaza.

El primer alto cargo, y por ahora único, en dimitir por aquello ha sido Aharon Haliva, quien a mediados de abril dejó su cargo al frente de los servicios de Inteligencia del Ejército de Israel.

Alrededor de esas mismas fechas, el Ejército aseguró que sus servicios de Inteligencia alertaron hasta en cuatro ocasiones entre marzo y julio de 2023 a Netanyahu de que, en el contexto de las protestas por la reforma judicial, los "enemigos de Israel" preveían posibles "daños" a la seguridad del territorio.

Sin embargo, Netanyahu ha negado en todo momento haber recibido advertencia alguna sobre estas supuestas amenazas, sino que demás los informes a los que tuvo acceso ofrecían una "valoración completamente opuesta" y que entre las "pocas referencias" a Hamás no se extraía que tuviera intención de atacar a Israel.