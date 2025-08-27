Israel exige la retirada del informe que declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza

Palestinos esperan recibir alimentos de una organización de ayuda humanitaria en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha exigido este miércoles la retirada del informe publicado la semana pasada por la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) que declara oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la Franja.

"Israel exige que la IPC se retracte inmediatamente de su informe manipulado y publique un aviso. Si la IPC no lo hace en un plazo breve, compartiremos con todos los donantes de ese instituto de investigación las pruebas de su mala conducta", ha declarado el director general del Ministerio de Exteriores, Eden Bar Tal, en una rueda de prensa televisada.

Así, ha considerado que están "seguros" de que los donantes "llegarán a la conclusión correcta de no seguir patrocinando un instituto de investigación politizado, manipulador y que trabaja como herramienta para una organización terrorista malvada". "Creemos que nadie quiere que su dinero se invierta en semejante conducta", ha agregado.

Bar Tal ha defendido durante su intervención que la IPC "manipuló el informe basándose únicamente en sus datos", que a su vez se basan en datos de las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), "sin abordar ningún dato externo ni ninguna otra prueba contradictoria".

"El informe del IPC está falsificado con fines políticos. Sin duda, manipuló e ignoró datos, rompió sus propias reglas y ocultó evidencias (...) Ese informe ha sido fabricado con un propósito: apoyar la falsa campaña de hambre de Hamás", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que "no hay escasez de suministros" porque Gaza "ha recibido una avalancha de ayuda facilitada por Israel".

En este sentido, ha sostenido que "los problemas de recolección y distribución en Gaza recaen, en primer lugar, en las agencias de la ONU", destacando que hay centenares de camiones que esperan cada día que sus productos sean distribuidos. A su vez, ha acusado a Hamás de "interrumpir, saquear y apropiarse de la ayuda con un fin" económico.

El viernes pasado, la Comisión de Revisión de la Hambruna señaló en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio se encuentran en la fase 5 de la clasificación, que refleja la falta de acceso extrema a alimentos y agua, el desplazamiento a gran escala y una alta tasa de mortalidad. También alertó de que se trata de una hambruna "creada por el hombre" y que, como tal, "puede ser revertida".

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 62.900 palestinos muertos, incluidos 315 palestinos por hambre, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.