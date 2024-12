Israel intercepta dos misiles lanzados desde Gaza contra Jerusalén

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este sábado de la intercepción de dos misiles de largo alcance que habrían sido lanzados desde el norte de la Franja de Gaza con objetivo la región de Jerusalén.

"Tras las alertas que se activaron a las 16.14 horas en las zonas de Jerusalén, el Negev Occidental y Shefala, las Fuerzas Aéreas han interceptado dos proyectiles que cruzaban el país desde el norte de la Franja de Gaza", han publicado en un comunicado oficial.

Por el momento no hay noticia de daños personales ni materiales tras la intercepción, aunque se ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

El sistema de alerta activó las alarmas de ataque aéreo en localidades como Beit Shemesh y otras cercanas a la Franja de Gaza en un incidente muy poco habitual en las últimas semanas.

Tras el ataque, las Fuerzas Armadas israelíes han emitido una orden urgente de evacuación de civiles para la localidad de Beit Hanun, en la zona desde la que se habrían lanzado los dos proyectiles.

"Aviso urgente para los que aún no han evacuado la zona marcada en el mapa, en particular la zona de Beit Hanun. Esta zona ha sido objeto de numerosos avisos previos", ha indicado el portavoz en árabe de las Fuerzas Armadas israelíes, el coronel Avichay Adraee.

"Deben evacuar la zona de inmediato y desplazarse hacia el sur, hacia la carretera Saladino. Moverse por otras carreteras os pone en peligro", ha advertido el portavoz israelí.