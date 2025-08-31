Israel lanza nuevos ataques contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano

Archivo - Imagen de archivo de ataques israelíes en Líbano - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha efectuado este domingo un nuevo ataque contra la "infraestructura militar" del partido milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, en una nueva operación contra las posiciones del grupo a pesar el alto el fuego vigente desde noviembre.

Aunque existe este frágil cese de hostilidades, Israel mantiene que se reserva el derecho a efectuar estos ataque si percibe actividad en la zona e insiste en que el Ejército libanés debe asumir inmediatamente el control de la región y ejecutar de una vez un difícil plan para desarmar a la organización, que se niega categóricamente a deponer las armas.

Los últimos ataques se han concentrado cerca del histórico castillo de Beaufort, la fortaleza cruzada conocida localmente como Qal'at al Shaqif, al sureste de Arnún, después de que Israel detectara "actividad militar" en la zona, según un comunicado.

"La existencia del sitio y la actividad en él constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", ha indicado el Ejército en su argumento habitual para justificar un ataque que, por ahora, no ha dejado víctimas.

Por otro lado, la agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha constatado al menos una docena de bombardeos israelíes en la región de Nabatiye durante las últimas horas. Tampoco hay constancia de víctimas.