Israel lanza una operación para tomar un centro de formación de la UNRWA en Jerusalén Este

Archivo - Una bandera de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) durante unas labores de demolición de Israel en una de sus instalaciones en Jerusalén en enero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Jia Maer¡awade - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han lanzado este martes una operación para hacerse con el control de un centro de formación profesional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en Jerusalén Este, después de autorizar un plan para construir una carretera y un "complejo educativo" en el lugar, en el marco de las acciones israelíes contra la agencia tras la aprobación en 2024 de una ley para prohibir las actividades de la agencia en su territorio.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha destacado que estas acciones han sido llevadas a cabo "siguiendo sus instrucciones" y a raíz de la citada ley. "La evacuación del complejo de la UNRWA en Kafr Aqab, en Jerusalén, ha empezado hoy", ha dicho en un mensaje en redes sociales.

"El Estado de Israel no permitirá que una organización cuyos empleados estuvieron involucrados en el terrorismo y la masacre del 7 de octubre opere en su territorio y actuará contra ella con todos los medios a su alcance", ha zanjado.

En esta línea, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, ha publicado una fotografía en redes sociales en la que se ve la bandera de Israel ondeando en las instalaciones del Centro de Formación de Qalandia. "La UNRWA está en nuestras manos", ha señalado.

El Gobierno de Israel ha acusado en numerosas ocasiones a la agencia de presuntos lazos con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien una investigación externa encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna descartó que las autoridades israelíes hubieran aportado pruebas que respaldaran estas aseveraciones.

A pesar de ello, Israel aprobó a finales de 2024 una ley prohibiendo las actividades de la agencia en su territorio, en el que incluyó Jerusalén Este, anexionado tras la Guerra de los Seis Días de 1967 y considerado ocupado desde entonces por la comunidad internacional.

El comisionado general de la UNWA, Christian Saunders, ha manifestado en declaraciones concedidas a Europa Press que "la entrada forzosa y no autorizada de las fuerzas de seguridad israelíes en una instalación de Naciones Unidas es profundamente alarmante e inaceptable".

"Las instalaciones de Naciones Unidas son inviolables, y sus privilegios e inmunidades deben respetarse. No cabe ambigüedad alguna sobre este principio fundamental: ninguna autoridad puede simplemente entrar, apoderarse o tomar posesión de una instalación de la ONU", ha destacado.

"La comunidad internacional debe actuar con decisión para garantizar la protección e inviolabilidad de las instalaciones de la ONU y salvaguardar la capacidad de la UNRWA para seguir prestando servicios esenciales a los refugiados palestinos", ha argüido, antes de defender que este centro de formación "ha dado a generaciones de jóvenes refugiados palestinos, muchos de ellos de comunidades desfavorecidas, una oportunidad para formarse, obtener sustento y dibujar un futuro diferente para ellos y sus familias".

Por ello, ha sostenido que las acciones israelíes "no son simplemente un ataque contra un edificio, sino que niegan a estos jóvenes el acceso a la educación y la formación que necesitan para encontrar trabajo, apoyar a sus familias y construir un futuro".

"En un momento en que las oportunidades para los jóvenes refugiados palestinos son ya muy limitadas, privarlos de una de las pocas vías disponibles para construir un futuro mejor simplemente no es justo", ha zanjado Saunders.

La propia UNRWA ha denunciado en un comunicado que "las fuerzas de seguridad israelíes irrumpieron por la fuerza en torno a las 10.00 horas (hora local)" en el centro. "Al menos cuatro vehículos blindados entraron en las instalaciones de la ONU; acompañados de más de 50 agentes de seguridad israelíes", ha detallado.

"Aproximadamente 20 miembros del personal de la UNRWA se encontraban en el lugar en ese momento. Posteriormente, funcionarios israelíes hicieron declaraciones públicas indicando que las autoridades israelíes habían tomado posesión de las instalaciones", ha especificado.

UNA INSTALACIÓN PROTEGIDA POR EL DERECHO INTERNACIONAL

Así, ha hecho hincapié en que "el ingreso de fuerzas de seguridad armadas a una instalación de Naciones Unidas, sin la autorización ni el consentimiento de la organización, es inaceptable", antes de recordar que el centro "es una instalación de la ONU protegida por los privilegios e inmunidades que le otorga el Derecho Internacional".

"Su inviolabilidad debe respetarse plenamente", ha dicho la UNRWA, que ha incidido en que el lugar "es el centro de formación vocacional más antiguo", con más de siete décadas desde su fundación. "Miles de refugiados palestinos se han graduado en el centro y han contribuido al mercado laboral local y regional", ha recordado.

"Cada año, el centro ofrece a cientos de estudiantes refugiados palestinos de campos de refugiados en la Cisjordania ocupada, muchos de los cuales sufren graves dificultades socioeconómicas, acceso a formación profesional gratuita y un camino hacia una mayor independencia económica", ha señalado.

Por ello, ha remarcado que "cualquier intento de hacerse con la posesión, interferir o socavar el funcionamiento de una instalación de la UNRWA afecta a la capacidad de la ONU para llevar a cabo su mandato", motivo por el que ha pedido a la comunidad internacional que "actúe de forma inmediata y decisiva para proteger la inviolabilidad" de las instalaciones.

"La comunidad internacional debe garantizar que las instalaciones de Naciones Unidas estén protegidas contra la entrada y la incautación no autorizadas y que la UNRWA pueda seguir prestando servicios esenciales a las comunidades de refugiados palestinos sin intimidación, obstrucción ni interferencia", ha manifestado. "La integridad e inviolabilidad de las instalaciones de la ONU no puede estar condicionada. Debe ser respetada, mantenida y protegida", ha apostillado.

CONDENAS PALESTINAS

La oficina del gobernador palestino de Jerusalén ha denunciado la evacuación del centro y la "expulsión de su personal" en el lugar, al tiempo que ha recalcado en redes sociales que "se trata de una nueva escalada contra la presencia y trabajo (de la organización) en los territorios palestinos".

Por su parte, Hamás ha criticado igualmente estas acciones contra el centro, situado en Kafr Aqab, y ha destacado que "es una continuación de la agresión sistemática contra el pueblo palestino, un ataque flagrante contra una institución de la ONU y un desafío abierto a las resoluciones de Naciones Unidas y las convenciones internacionales".

"La continua inacción internacional y de la ONU, así como la falta de una respuesta real a estas repetidas acciones sionistas, que implican desprecio por el sistema de la ONU, es lo que alienta a la entidad sionista a persistir en su agresión e imponer por la fuerza una política de hechos consumados", ha lamentado el grupo islamista, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

En esta línea, ha pedido a la comunidad internacional y a Naciones Unidas que "adopten acciones inmediatas para detener estas violaciones, adoptar medidas punitivas y disuasorias contra la entidad sionista, y asi,am sus responsabilidades a la hora de proteger a la UNRWA y permitir que cumpla su papel como testigo internacional del asunto de los refugiados palestinos y su inalienable derecho al retorno a sus hogares".

La UNRWA fue establecida en 1949 por la Asamblea General de la ONU con un mandato para dar asistencia humanitaria y protección a refugiados palestinos en Oriente Próximo hasta que se alcanzara una solución a su situación. Así, opera en Cisjordania --incluido Jerusalén Este--, la Franja de Gaza, Jordania, Líbano y Siria.