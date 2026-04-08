Israel mata a un periodista de Al Yazira en la Franja de Gaza

Palestinos dan el último adiós a los cuerpos de tres mujeres, una de ellas periodista, tras un ataque de Israel en el centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este miércoles la muerte del periodista de Al Yazira Mohamed Wisham a manos del Ejército israelí, que lanzó un ataque contra su vehículo en Ciudad de Gaza.

La Oficina de Medios del Gobierno gazatí ha condenado "en los términos más enérgicos" la persecución y los ataques "sistemáticos" contra profesionales de los medios, incluido este último asesinato que eleva a 262 los periodistas muertos a manos de Israel desde que comenzara su ofensiva militar contra la Franja de Gaza en octubre de 2023.

Así, ha hecho un llamamiento a la Federación Internacional de Periodistas y "todas" las organizaciones que representen a estos profesionales a condenar "estos crímenes sistemáticos" de Israel contra periodistas y medios palestinos en el enclave.

La cadena qatarí Al Yazira ha confirmado la muerte de su empleado, después de que un ataque con drones de Israel impactara sobre su automóvil en la calle Al Rashid, al oeste de la Ciudad de Gaza, matando asimismo a su acompañante.