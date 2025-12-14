Israel pide a sus ciudadanos en el exterior extremar la precaución ante imitadores del ataque de Sídney

Policía en la playa de Bondi, en Sídney (Australia) - Ma Ping / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha emitido una alerta para instar a sus ciudadanos residentes o visitantes en el extranjero a extremar la precaución ante el riesgo de que haya "imitadores" del ataque de Sídney en el que dos individuos han matado al menos a 15 personas en la playa de Bondi cuando celebraban la festividad judía de la Janucá.

"La historia nos ha enseñado que es posible que los simpatizantes del terrorismo intenten perpetrar atentados imitando lo ocurrido. Por eso es esencial que los israelíes que estén en el exterior se ciñan a las recomendaciones", ha publicado el Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno israelí en un comunicado.

En concreto, instan a "evitar eventos públicos sin seguridad, incluidos los de sinagogas, casas Chabad, fiestas de la Janucá, etcétera".

"Permanezcan atentos cuando estén cerca de lugares judíos o israelíes e informen a las fuerzas de seguridad si detectan cualquier cosa fuera de lo habitual, como una persona u objeto sospechoso", ha planteado.

Este domingo han muerto al menos 15 personas y 40 más han resultado heridas en un ataque perpetrado por dos individuos armados contra una fiesta de a festividad judía de la Janucá que se celebraba en la playa de Bondi, en Sídney.