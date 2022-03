Israel pide a las potencias "actuar rápidamente" para abrir negociaciones e impedir la "total destrucción" de Ucrania

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha reclamado este jueves a las potencias mundiales que "actúen rápidamente" para lanzar unas negociaciones entre Rusia y Ucrania que pongan fin al conflicto e impidan la "total destrucción" del país europeo.

"Es responsabilidad de los grandes actores a nivel mundial actuar rápidamente para sacar a las dos partes del campo de batalla y llevarlas a la mesa de negociaciones", ha dicho, antes de resaltar que esto será necesario para impedir "una inenerrable pérdida de vidas".

Bennett ha señalado durante una conferencia en Tel Aviv que "si los líderes mundiales no actúan rápidamente, puede ponerse mucho peor", según ha informado el diario israelí 'Haaretz'. Así, ha hablado de la posibilidad de que haya "millones de "refugiados".

"No es demasiado tarde", ha sostenido el primer ministro israelí. "En Israel hemos tenido una buena cantidad de guerras y puedo trasladar esta gran lección: Es fácil empezar las guerras y muy difícil terminarlas", ha argumentado, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'

La oficina de Bennett ha confirmado que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido que Bennett ejerza un papel de mediador, sin dar más detalles. El primer ministro israelí mantuvo además una conversación el miércoles con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Por su parte, el ex primer ministro israelí y actual líder opositor, Benjamin Netanyahu, ha reclamado el fin del "derramamiento de sangre" en Ucrania y ha subrayado que "deben hacerse todos los esfuerzos posibles para detener esta tragedia", sin mencionar directamente a Rusia.

'Bibi' ha abogado por "ayudar a los judíos en Ucrania que quieran migrar a Israel, la casa de todos los judíos del mundo", antes de apoyar la entrega de visados temporales a personas que no sean judías y que huyan de los combates en Ucrania.