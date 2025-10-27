Israel pone fin a la emergencia en el sur del país tras el alto el fuego con Hamás

Archivo - El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, durante una reunión del Gabinete.- MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado de que las autoridades han puesto fin a la emergencia declarada en el sur del país tras el alto el fuego alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y por primera vez desde los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el grupo armado palestino contra territorio israelí.

El estado de emergencia --que permitía restringir aglomeraciones, entre otras medidas-- fue impuesto tras los ataques en todo el país, si bien posteriormente fue retirado en el resto del territorio. La nueva medida entrará en vigor este martes, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

"He decidido seguir las recomendaciones del Ejército y retirar, por primera vez desde el 7 de octubre, esta medida excepcional en el frente sur", ha indicado Katz, que ha matizado que la decisión "es una muestra de la nueva realidad en materia de seguridad".

Es por ello que ha destacado que esto se ha logrado "gracias a las acciones poderosas y determinadas" del Gobierno durante los últimos dos años de acción "heroica" por parte de las tropas israelíes contra "la organización terrorista Hamás".

Desde el inicio del alto el fuego se han confirmado 93 muertos y 337 heridos en la Franja de Gaza, además de haberse recuperado 472 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.