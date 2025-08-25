Israel promete reducir su presencia en Líbano en respuesta a su compromiso de desarmar a Hezbolá

Archivo - Imagen de archivo del funeral del secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha celebrado la decisión del Gobierno Líbano de aceptar la propuesta estadounidense para desarmar al partido milicia Hezbolá y ha prometido como "medida recíproca" reducir de manera gradual la presencia militar israelí en el sur del territorio libanés.

"Si las fuerzas de seguridad libanesas toman medidas para desarmar a Hezbolá, Israel tomará medidas recíprocas, incluida una reducción gradual de la presencia de las FDI en coordinación con Estados Unidos", señala la oficina del primer ministro en un comunicado.

"Esta decisión marca una oportunidad para que Líbano recupere su soberanía, restaure las instituciones estatales, el Ejército y el Gobierno sin la participación e influencia de actores no estatales", apunta.

Netanyahu ha afirmado que Israel apoyará a Líbano en este nuevo proceso y ha destacado el "importante paso" que han dado sus autoridades, entre ellas el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam.

"Ahora es el momento de que Israel y Líbano avancen en un espíritu de cooperación, centrándose en el objetivo compartido de desarmar a Hezbolá y promover la estabilidad y la prosperidad de ambos países", ha dicho.

A principios de agosto, el Gobierno libanés aprobó la propuesta de Estados Unidos para desarmar a Hezbolá, que ya advirtió de que actuaría como si tal plan no existiese, como parte del precario acuerdo de alto el fuego entre la milicia chií e Israel, pactado en noviembre de 2024.

El plan insta a Líbano a adoptar las "medidas necesarias" para aplicar su plena soberanía en todo su territorio, el monopolio sobre guerra, garantizar el alto el fuego y poner fin de manera a la presencia armada de todas las fuerzas no estatales, incluida Hezbolá.