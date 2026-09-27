Israel revoca las credenciales diplomáticas a los diplomáticos de Países Bajos destinados en Cisjordania

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar - Deml Ondej/CTK/dpa - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha anunciado que anulará en un plazo de siete días las credenciales diplomáticas y por tanto su inmunidad a los diplomáticos de Países Bajos destinados en Ramala, sede de las instituciones palestinas en Cisjordania, en represalia por el embargo a los productos de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y los Altos del Golán ocupados impuesta por Ámsterdam.

"Si Países Bajos quiere seguir representando sus intereses ante los palestinos, lo puede hacer a través del territorio de la Autoridad Palestina en lugar de desde el territorio del Estado de Israel", ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, en un comunicado.

El propio Saar cita "la entrada en vigor la semana pasada de una orden que prohíbe la importación y venta de productos de Judea y Samaria, Jerusalén Este (Cisjordania) y los Altos del Golán".

Los diplomáticos "deben devolver su documentación diplomática emitida por Israel en un plazo de siete días" tras los cuales "expirarán los privilegios diplomáticos e inmunidad proporcionados por el Estado de Israel".

Advierte así de que "Israel no ignora las medidas que pretenden hacerle daño". "Cualquier país que actúe contra Israel de forma hostil y unilateral perdrá influencia y relevancia en la región", ha augurado.

Saar ha aprovechado para denunciar el "creciente antisemitismo" en Países Bajos y ha criticado las "políticas antiisraelíes" del Gobierno holandés que alimentan esta situación.