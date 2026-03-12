Italia anuncia la retirada de su personal en una base en el norte de Irak

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, junto a la primera ministra Giorgia Meloni - Europa Press/Contacto/marco iacobucci

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha anunciado este jueves la retirada de su personal en una base militar italiana situada en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, tras un ataque por parte de Irán.

Tajani ha afirmado durante un turno de preguntas en el Senado que se ha comunicado durante la jornada con el ministro de Defensa, Guido Crosetto, quien le ha informado de que un total de 102 soldados ya fueron evacuados la semana pasada y que quedan otros 101. "Estamos organizando su regreso", ha declarado, según 'La Repubblica'.

"El Gobierno está dispuesto a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de todo el personal civil y militar desplegado en la región", ha expresado, agregando que se ha iniciado una investigación para determinar "las circunstancias del ataque e identificar a los responsables".

Tajani ha expresado su "más enérgica condena" al ataque durante una conversación telefónica con el presidente de la región semiautónoma iraquí, Nechirvan Barzani, en la que ha reiterado el apoyo de Roma "ante los inaceptables" bombardeos en la región y en otras zonas de Irak.

"Agradecí a Barzani su ayuda a nuestro Consulado en Erbil, incluyendo la facilitación del regreso de parte de nuestro personal. Seguir garantizando la seguridad de nuestros militares y conciudadanos es nuestra máxima prioridad", ha indicado el ministro en redes sociales.

Diversos puntos de Irak han sido objetivo de ataques con misiles y drones por parte de Irán y milicias iraquíes proiraníes, en respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.