Italia apoyará a Ucrania el tiempo necesario pero con la esperanza de un futuro con Rusia como socio europeo

El vice primer ministro y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ante la Asamblea General de Naciones Unidas - UN PHOTO

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vice primer ministro y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha afirmado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su país apoyará a Ucrania "el tiempo que sea necesario" con la esperanza de "un futuro en el que Rusia pueda volver a ser un socio" para Europa, en un discurso en el que ha lamentado la cantidad de conflictos activos en el mundo.

"Italia defiende las normas, el diálogo y la diplomacia. Por ello, hemos condenado y seguimos condenando, la agresión de Rusia contra Ucrania", ha manifestado Tajani, que ha prometido que Roma seguirá "apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario", al tiempo que trabaja "por una paz justa y por un futuro en el que Rusia pueda volver a ser un socio de diálogo en lugar de una amenaza para Europa".

Asimismo, ha llamado a Moscú a aceptar un alto el fuego no como "concesión", sino como "el primer paso hacia una arquitectura de seguridad europea que proteja a todos, incluida Rusia", en lugar de plantear a Europa "crecientes amenazas híbridas" en el marco de las cuales Tajani ha expresado su solidaridad con Alemania tras el ataque al aeropuerto de Leipzig.

El 'número dos' del Ejecutivo italiano también ha abordado la situación en Oriente Próximo, donde, por una parte, ha defendido que en el conflicto palestino-israelí, "la paz solo puede alcanzarse mediante una solución de dos Estados: dos pueblos, dos Estados". "Es preciso consolidar la tregua, permitir la entrada de ayuda humanitaria sin obstáculos y hacer realidad el desarme de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás", ha alertado.

Por otra parte, el responsable italiano ha manifestado que "el estrecho de Ormuz debe reabrirse", considerando necesario "reactivar el diálogo en el golfo (Pérsico) e instar a Irán a renunciar a cualquier amenaza nuclear y a toda política agresiva hacia otros países de la región", en referencia a las represalias tomadas por la República Islámica contra bases y activos estadounidenses en Oriente Próximo.

De igual manera, ha pedido el cese de los ataques contra la navegación en el mar Rojo --donde los rebeldes hutíes de Yemen han logrado posiciones clave en el estrecho de Bab el Mandeb tras su ofensiva en dos semanas atrás-- así como en el mar Negro, apuntando en concreto a agresiones rusas "contra cargamentos de grano ucraniano destinados a África".

Sobre el continente africano también se ha pronunciado, si bien en clave migratoria, al defender los acuerdos con 18 países dentro del plan Mattei, que ha descrito como "una asociación entre iguales, en agricultura y energía, educación y formación, infraestructuras y sector farmacéutico", dentro de lo cual ha destacado la producción de vacunas.

"Con este espíritu, y en defensa del derecho a no verse obligado a emigrar, combatimos a los traficantes de seres humanos que se aprovechan de la pobreza", ha afirmado, asegurando que "los acuerdos con los países de origen y tránsito nos ayudan a combatir la migración irregular, mientras que la educación, la formación y el acceso al empleo favorecen una migración segura y regular".

CONFLICTOS INTERCONECTADOS

De cualquier modo, Tajani ha defendido que "Ucrania, Oriente Próximo, el golfo (Pérsico), Sudán y el Sahel no son crisis aisladas", como tampoco "las guerras comerciales, la competencia en inteligencia artificial, los ataques híbridos y sus repercusiones económicas y sociales" o, de igual modo, el terrorismo.

"Todos estos son frentes distintos de una transformación única y profunda: el orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial se está desmoronando", ha manifestado, advirtiendo que este "orden imperfecto" que "no evitó guerras, injusticia ni sufrimiento (...) se ha roto".

En esta coyuntura, ha llamado al diálogo internacional y a una ONU que pueda "reconocer sus limitaciones, superar su parálisis y reformar sus instrumentos". "Italia cree en esta institución, en su valor y en su papel central", ha remarcado.

"Debemos tener el valor de decirlo: con demasiada frecuencia, esta Organización parece impotente", ha lamentado, señalando que, "durante demasiado tiempo, su reforma se ha visto frenada por intereses contrapuestos". En el marco de la misma, "Italia desea un Consejo de Seguridad que sea más legítimo, más representativo y que rinda cuentas a todos los Estados miembros", ha declarado.

Roma, por su parte, afronta este momento desde un lugar concreto: "Nuestro hogar es Europa, nuestra alianza es con Occidente y nuestros valores son la libertad, la democracia y la dignidad de todo ser humano", ha destacado el jefe de Exteriores italiano, que ha pedido que estos lazos "no sean percibidos como muros", sino como "puentes".

"Pertenecer a Occidente", ha alegado, "exige que recurramos a la fuerza de nuestros valores para interactuar con los demás, forjar asociaciones entre iguales y recomponer el tejido de un sistema internacional que corre el riesgo de caer en el caos".