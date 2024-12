Jamenei acusa a EEUU de instigar la ofensiva yihadista contra Al Assad para hacerse con el control de Siria

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

El líder iraní asegura que no financia milicias en ninguna parte y llama a la juventud siria a expulsar a Israel de todo el Golán ocupado

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha acusado a Estados Unidos de haber instigado la ofensiva yihadista y rebelde en Siria que culminó hace dos semanas con la toma de la capital, Damasco, con el objetivo final de hacerse con el control del país.

"Estados Unidos tiene una doble estrategia para los países de la región", ha considerado Jamenei durante un discurso pronunciado este domingo en la capital iraní, Teherán, "o bien establece un régimen dictatorial y sumiso hacia ellos o bien se dedica a fomentar el malestar en estos países".

Jamenei ha considerado que en Siria ha ocurrido el segundo caso. "Sus planes en Siria llevaron al caos y a la inestabilidad, y ahora Estados Unidos, el régimen sionista (Israel) y sus aliados, sintiéndose victoriosos, han recurrido a afirmaciones extravagantes y a conversaciones sin sentido, como los seguidores del diablo que son", ha añadido.

Estados Unidos e Israel llevan años denunciando que Irán ha mantenido una presencia sostenida en Siria no solo con el despligue de asesores militares para ayudar al ya depuesto presidente Basar Al Assad durante la pasada guerra civil, sino también a través de la financiación de grupos armados no solo en Siria, sino también en Líbano, Yemen o Palestina.

"Dicen que la República Islámica ha perdido a sus fuerzas en la región, pero es que la República Islámica no tiene fuerzas regionales. Yemen lucha por su fe. Hezbolá, Hamás y la Yihad Islámica luchan porque sus creencias les obligan a hacerlo", ha manifestado Jamenei.

Volviendo a Siria, el gran ayatolá iraní ha dedicado unas palabras a la juventud del país, a la que ha pedido que se opongan "con firme determinación a quienes han orquestado y provocado esta inseguridad para, si Dios quiere, prevalecer sobre ellos" y avisado a Israel que sus días en los Altos del Golán ocupados, y en especial en la zona desmilitarizada que ha tomado aprovechando la caída de Al Assad, están contados.

"Vosotros, sionistas, no habéis ganado. Os han derrotado. De acuerdo, habéis podido avanzar unos cuantos kilómetros en Siria, pero solo porque no había ni un solo soldado armado que los detuviera. Eso no es una victoria. Los jóvenes sirios, valientes y devotos, os expulsarán de ahí sin dudarlo", ha concluido en su mensaje, publicado en su cuenta de la red social X.