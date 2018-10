Japón.- El apoyo al Gobierno de Hatoyama cae 16,5 puntos en un mes por un escándalo de corrupción

Actualizado 26/12/2009 22:33:07 CET

TOKIO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La aprobación de la labor del Gobierno del primer ministro Yukio Hatoyama ha caído hasta el 47,2 por ciento, 16,5 puntos menos que a finales de noviembre, según revela la encuesta elaborada por la agencia de noticias Kiodo. Es la primera vez que la aprobación baja del 50 por ciento desde la llegada al poder del Partido Democrático (PD) de Hatoyama tras su aplastante victoria en las elecciones del pasado 30 de agosto.

Este desplome de la popularidad de Hatoyama coincide con el escándalo por la imputación de dos ex secretarios del primer ministro por falsificación de informes de gastos de los gastos de Hatoyama revelados el pasado jueves. El nivel de desaprobación también alcanzó un máximo tras aumentar 13 puntos, hasta el 38,1 por ciento.

El 76,1 por ciento de los encuestados afirman no haber quedado convencidos por la respuesta de Hatoyama ante las presuntas irregularidades relacionadas con su grupo político de gestión de fondos. El propio Hatoyama no está imputado ante la ausencia de pruebas incriminatorias.

Sólo el 17,8 por ciento considera suficientes las explicaciones del primer ministro. Sin embargo, al ser interrogados por la conveniencia de su dimisión, el 64,3 por ciento quieren que Hatoyama conserve su cargo, aunque deberá dar una explicación. El 21,1 por ciento pidieron su dimisión.

El pasado jueves Keiji Katsuba, ex secretario de Hatoyama, fue imputado por falsificar documentos sobre la financiación desde hace cinco años. Daisuke Haga, otro ex secretario que ejerció de contable jefe de los fondos de Hatoyama, también fue imputado por negligencia flagrante por no informar de la falsificación. Horas después de conocerse la noticia, Hatoyama manifestó su intención de permanecer en el cargo en una comparecencia televisada.

El apoyo a Hatoyama alcanzó el máximo del 72 por ciento en septiembre, poco después de su toma de posesión, pero cayó al 61,8 por ciento en octubre. En noviembre se recuperó ligeramente, hata el 63,7 por ciento.

También el apoyo al PD de Hatoyama ha caído 8,9 puntos hasta el 36,1 por ciento, mientras que el Partido Liberal Democrático (PLD), en la oposición, lograría el 23,7 por ciento, 7,5 puntos más. El Nuevo Komeito contaría con el respaldo del 1,9 por ciento de los japoneses, similiar al 1,3 que tendría el Partido Comunista de Japón, el 1,8 del Partido Socialdemócrata, el 1,7 de Tu Partido y el 1,1 del Nuevo Partido del Pueblo.

El estudio fue elaborado a partir de llamadas telefónicas realizadas el viernes y el sábado a números elegidos aleatoriamente. Se pudo contactar con 1.470 personas con derecho a voto, de las que 1.030 respondieron a la encuesta.