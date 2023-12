El jefe de DDHH de la ONU asegura que la rendición de cuentas es el "eslabón perdido" en muchos conflictos

Turk considera que es un mecanismo fundamental para evitar que resurjan nuevos enfrentamientos



MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, ha asegurado que la rendición de cuentas es el "eslabón perdido" en la mayoría de conflictos del mundo y que se trata de un mecanismo fundamental para repartir justicia, reparar a las víctimas y evitar que estos resurjan.

"La clave es la rendición de cuentas, pues ha sido el eslabón perdido en la mayoría de las situaciones de conflicto en todo el mundo. Y si no se aborda la rendición de cuentas, se acabará de nuevo en guerra y conflicto", ha declarado Turk durante una entrevista con el portal de noticias de la ONU.

En ese sentido, ha remarcado la importancia de este mecanismo en el conflicto palestino-israelí y entre Ucrania y Rusia, y ha destacado este tipo de procesos como los juicios de Nuremberg contra la cúpula de los supervivientes detenidos del régimen nazi, los juicios contra criminales de guerra en el conflicto yugoslavo o los celebrados por el genocidio de Ruanda.

"Es absolutamente fundamental que la rendición de cuentas forme parte de cualquier acuerdo futuro, porque sabemos que si reina la impunidad, si no se cuentan los hechos y si no se cuenta la verdad, tendremos agravios sin fin. Espero que el trabajo que estamos haciendo en el ámbito de los Derechos Humanos, con lo que está haciendo el Tribunal Penal Internacional y los distintos mecanismos, nos ayuden a superar algunos de los problemas de rendición de cuentas a los que nos enfrentamos en esta situación", ha expresado.

Asimismo, ha denunciado "asesinatos, graves violaciones de Derechos Humanos y torturas que se producen siempre que las fuerzas rusas ocupan territorios" en Ucrania, por lo que ha insistido en la rendición de cuentas.

FRANJA DE GAZA

El Alto Comisionado ha calificado de "tragedia sin paliativos" la situación en la Franja de Gaza, en Cisjordania y en Israel debido a que el conflicto "afecta a todas las comunidades", y que desde su oficina seguirán "documentando, informando y supervisando" al respecto.

"Lo que está ocurriendo en Gaza es más que devastador. También me indigna que hayan muerto tantos compañeros nuestros (...). Estoy muy preocupado por la situación en Cisjordania, en particular, porque desde el 7 de octubre más de unos 271 palestinos han muerto, entre ellos 69 niños (...) También estoy muy conmocionado por el lenguaje deshumanizador que he visto, tanto de (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás como de los líderes militares y políticos israelíes", ha agregado Turk.

SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Por otro lado, Turk ha resaltado que, a pesar del "contexto de polarización y tensión geopolítica", más de 155 países han realizado propuestas concretas "transformadoras" en materia de Derechos Humanos, como la abolición de la pena de muerte, en materia de protección de la mujer o incluso para establecer los Derechos Humanos en sus respectivas constituciones nacionales.

Respecto a los derechos de las mujeres en el mundo, ha lamentado el "preocupante retroceso" y, a pesar de señalar a países problemáticos como Yemen, Irán o Papúa Nueva Guinea, ha fijado su atención en Afganistán, donde se persigue a las mujeres y a las niñas "de forma sistemática".

"Hemos asistido a un retroceso muy preocupante en materia de género y de derechos de género y de la mujer en general. Pero tampoco olvidemos de dónde venimos, y es importante tenerlo en cuenta. Lo que me choca hoy es que cosas que yo habría pensado que ya no serían un problema, los derechos de salud sexual y reproductiva, por ejemplo --o simplemente cuestiones básicas de igualdad--, que ahora se conviertan en una cuestión de debate. Y sólo espero que sea una aberración que desaparezca rápidamente", ha manifestado.