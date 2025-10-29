El jefe de DDHH de la ONU condena la muerte de más de centenar de palestinos en los últimos ataques de Israel

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha condenado este miércoles la muerte de más de un centenar de palestinos tras la reanudación el martes de los ataques perpetrados por el Ejército de Israel en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 68.600 personas.

"Israel debe cumplir con sus obligaciones en el marco del Derecho Internacional y rendir cuentas por cualquier violación que se produzca", ha aseverado Turk en un comunicado en el que ha lamentado los ataques de las últimas horas, que han afectado a viviendas residenciales, campamentos de desplazados y colegios, entre otras infraestructuras.

En este sentido, ha lamentado que estas muertes "hayan tenido lugar a pesar del sufrimiento prolongado al que ha tenido que hacer frente la población de Gaza" desde los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, en los que murieron 1.200 personas.

Así, ha recordado que las "leyes de la guerra son de gran importancia para proteger a los civiles y sus infraestructuras". "Esto ha tenido lugar justo en un momento en que la población sentía que había algo de esperanza de que la violencia llegara a su fin", ha añadido.

"Quiero repetir que las partes en conflicto deben actuar con buena fe para implementar el alto el fuego y pedir a los Estados, especialmente los que tienen mayor influencia, que hagan todo lo que está en su poder para conseguir garantías", ha apuntado, al tiempo que ha manifestado que "pasados dos años de sufrimiento y miseria (...) es necesario que esta oportunidad para lograr la paz no se pierda", ha aclarado.

A pesar de estos últimos ataques, el Ejército israelí ha afirmado este mismo miércoles que desde las 10.00 horas (hora local) vuelve a respetar el alto el fuego pactado con Hamás tras sus "ataques significativos" contra el enclave, lanzados "tras las violaciones de la tregua" por parte del grupo armado palestino, incluida la muerte de un soldado el martes y los retrasos en la entrega de los trece cadáveres de secuestrados en los ataques del 7-O que aún no han sido devueltos a Israel.