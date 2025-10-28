Gaza | Directo: situación del alto el fuego entre Israel y Hamás, con nuevos ataques y tensiones diplomáticas

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado a tiros a un joven palestino en los alrededores de la ciudad cisjordana de Hebrón, sin que por el momento las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado sobre este nuevo incidente, en medio del aumento de la violencia y las incursiones desde 2023.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha afirmado que el fallecido es Mohamad Tahaya Shaur, de 20 años, mientras que fuentes de seguridad citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han especificado que fue tiroteado por las tropas israelíes en el cruce de Meitar, cerca de Al Dhahiriya.

Sigue en directo las últimas noticias sobre el alto al fuego: