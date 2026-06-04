El jefe de DDHH de la ONU insta a la UE a "una revisión cuidadosa" de la nueva política de retornos

Archivo - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk - Europa Press/Contacto/Josue Perez - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha solicitado a la Unión Europea que lleve a cabo una "revisión cuidadosa" de su nueva política de retornos, que endurece las condiciones para quienes no logren el asilo y también da 'luz verde' a los países miembros para enviar a los migrantes a centros de detención ubicados fuera del territorio comunitario.

"La creación de centros de retorno extraterritoriales con salvaguardias limitadas, el uso ampliado de la detención, incluso de menores, y el debilitamiento de las protecciones que conllevan el riesgo de devolución forzosa, exigen una revisión cuidadosa", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.

Turk ha pedido que las nuevas normas aprobadas el lunes por los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo "respeten los estándares internacionales y de la UE en materia de Derechos Humanos". "Las reformas deben reflejar genuinamente el compromiso de la UE con una gobernanza migratoria justa, sostenible y basada en los Derechos Humanos", ha reiterado.

El nuevo reglamento establece la obligación para los demandantes de asilo de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión en caso de que se les deniegue el asilo y prevé, además, plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga, una medida que se podrá aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños.

La nueva norma, que sustituirá a una directiva adoptada hace casi dos décadas, consolida los centros de deportación con los que la Unión busca externalizar a países terceros el proceso de retorno de los migrantes a los que se les deniegue el permiso de asilo, siguiendo el modelo que Italia pactó con Albania.

Para que el reglamento pueda entrar en vigor, es necesario aún que tanto la Eurocámara como los Veintisiete den su visto bueno formal a lo acordado en los próximos meses.